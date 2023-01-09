Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

"Почти 1000 депутатов из разных политических сил верят в вето Президента Украины на 5655. 56 советов, среди которых 28 городских и 28 сельских и поселковых советов, приняли обращение к Президенту Украины о применении им вето к законопроекту 5655. Со всех уголков Украины депутаты обращаются к Верховному Главнокомандующему за защитой местного самоуправления и безопасности жителей громад от норм законопроекта 5655", – сообщают в АГУ.

Также обращение к Президенту о применении права вето к законопроекту №5655 приняла Ассоциация городов Украины. Кроме того, АГУ предоставила постатейное обоснование необходимости ветирования проекта 5655, сообщается на сайте Ассоциации.

Ранее сообщалось, что определенный Конституцией срок ветирования законопроектов (15 суток) уже истек. Однако в истории страны были случаи, когда вето налагалось и позже этого срока, сообщил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.