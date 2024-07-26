По словам главы "Укрэнерго", есть причины считать, что самый сложный период лета уже позади. Сейчас у украинцев начали выключать свет реже, чем раньше. Так, пока не применяют отключения в серых зонах.

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Как будут выключать свет 27 июля

В субботу, 27 июля, графики будут действовать только вечером.

По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 17:00 до 23:00,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Будет задействована лишь одна очередь.

По словам главы "Укрэнерго", август, сентябрь и октябрь будут намного легче июля.Есть перспективы, что в сентябре и октябре отключений электроэнергии не будет совсем, а если и будут, то минимальны.