Людей просят немедленно пройти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь.
Заметьте Без цензуры о главном в Украине: 24 канал запустил свой тикток
Об опасности предупреждают жителей:
- Львовщины;
- Ивано-Франковской области;
- Волыни;
- Ровненской области;
- Буковины;
- Закарпатья;
- Тернопольской области;
- Винницкой области;
- Хмельницкой области;
- Житомирской области;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Черниговской области;
- Кировоградской области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Луганской области.