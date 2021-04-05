Наконец период подачи деклараций завершился. В прошлые годы документы удивляли тем, что судьи, несмотря на очень скромные доходы, имели немалое состояние.

Деньги получают и те, кто действительно ежедневно работает честно, и те, кто вообще ничего не делает или вместо позорного увольнения ушел в почетную отставку. Такое мнение высказал в блоге "Правосудие по-новому" Роман Маселко.

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Почти все судьи являются миллионерами

По его словам, зарплаты судей в десятки раз превышают средние по Украине.

Теперь почти все судьи вполне официально миллионеры,

– отметил Маселко.

Он отметил, что достойное судейское вознаграждение является одной из важных гарантий независимости судей. Ведь наивно надеяться на честность и независимость судьи с мизерной зарплатой при огромных полномочиях и коррупционных искушениях.

Судебная реформа увеличила зарплаты

Поэтому, как подчеркнул блогер, судебная реформа предусматривала существенное увеличение судейских зарплат. Но была одна важная предпосылка. Ответную плату должны были получить те судьи, которые:

подтвердили свою компетентность и добропорядочность;

победили на честном конкурсе. И это совершенно правильно.

Напомним! В 2021 году после введения карантина было ограничение на зарплаты всем чиновникам, в том числе и судьям – не более 47 тысяч в месяц. Это ограничение действовало 5 месяцев, а затем его признали неконституционным.

Однако, по мнению Маселко, благодаря Высшей квалифкомиссии и Высшему совету правосудия судьями Верховного суда стало немало нечестных. А квалификационное оценивание вообще превратилось в конвейер, единственной задачей которого было как можно быстрее отбелить недобропорядочных и повысить им зарплаты.

"Затем присоединился Конституционный Суд, который признал любые ограничения вознаграждения судей неконституционными", – добавил журналист.

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