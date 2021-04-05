Почти все судьи вполне официально миллионеры, – Маселко
Наконец период подачи деклараций завершился. В прошлые годы документы удивляли тем, что судьи, несмотря на очень скромные доходы, имели немалое состояние.
Источник:24 канал
Деньги получают и те, кто действительно ежедневно работает честно, и те, кто вообще ничего не делает или вместо позорного увольнения ушел в почетную отставку. Такое мнение высказал в блоге "Правосудие по-новому" Роман Маселко.
Больше читайте здесь Деньги из карманов украинцев: какие судьи задекларировали заоблачные состояние
Почти все судьи являются миллионерами
По его словам, зарплаты судей в десятки раз превышают средние по Украине.
Теперь почти все судьи вполне официально миллионеры,
– отметил Маселко.
Он отметил, что достойное судейское вознаграждение является одной из важных гарантий независимости судей. Ведь наивно надеяться на честность и независимость судьи с мизерной зарплатой при огромных полномочиях и коррупционных искушениях.
Судебная реформа увеличила зарплаты
Поэтому, как подчеркнул блогер, судебная реформа предусматривала существенное увеличение судейских зарплат. Но была одна важная предпосылка. Ответную плату должны были получить те судьи, которые:
- подтвердили свою компетентность и добропорядочность;
- победили на честном конкурсе. И это совершенно правильно.
Однако, по мнению Маселко, благодаря Высшей квалифкомиссии и Высшему совету правосудия судьями Верховного суда стало немало нечестных. А квалификационное оценивание вообще превратилось в конвейер, единственной задачей которого было как можно быстрее отбелить недобропорядочных и повысить им зарплаты.
"Затем присоединился Конституционный Суд, который признал любые ограничения вознаграждения судей неконституционными", – добавил журналист.
Какие судьи задекларировали заоблачное состояние: смотрите видео
Поделиться новостью