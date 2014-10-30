Почти 50 тыс переселенцев получили государственную поддержку на жительство, — Минсоцполитики

Почти 50 тысячам переселенцев из восточных регионов назначена государственная помощь на проживание — в среднем 2,4 тыс грн на семью.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин.

По нашим данным, у нас есть приблизительно 441 тыс человек, которые изменили место жительства. Органы социальной защиты уже сегодня на основании решения, которое было принято в октябре, учли 99 тыс человек. Почти 49,5 тыс лиц назначена государственная поддержка на проживание,

-— сказал чиновник.

Он отметил, что сейчас это очень актуально в связи с началом отопительного сезона и необходимости оплаты переселенцами аренды за проживание.

В среднем это — 2,4 тыс гривен на одну семью,

— добавил Мущинин.

Отметим, около четырехсот тысяч украинцев были вынуждены бежать от войны на Востоке. Такие данные приводят в ООН.