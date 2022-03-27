Об этом сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Максишко был командиром самоходной артиллерийской батареи.
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Максишко был грамотным командиром
Собратья защитника подчеркнули, что Максишко был образцом исполнения воинского долга, мужества и героизма. Он показал себя как грамотный командир при выполнении огневых задач.
Неоднократно его смелые действия и решения способствовали успешному выполнению задач подразделения и сохранению жизни личного состава,
– говорится в сообщении.
Максишко еще в 2014 году добровольцем отправился защищать Украину. Тогда – в составе добровольческого корпуса "Правый Сектор". Был пулеметчиком, принимал непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе.
Перед гибелью воин нанес мощный удар врагу
14 марта Максишко выполнял боевые задания в районе Прибужского Николаевской области. "Под постоянным огневым влиянием артиллерии и авиации противника проявлял личное мужество и героизм умело управляя подчиненным подразделением", – подчеркнули в 28-й ОМБр. По словам собратьев, Денис нанес мощное огневое поражение по позициям захватчиков – уничтожил вражеский блокпост, вывел из строя технику и уничтожил много оккупантов.
"При перемещении в район запасных огневых позиций, попав под массивный артиллерийский обстрел российских захватчиков, героически погиб", – рассказали в ВСУ.
"Глубоко сочувствуем родным защитника и обещаем отомстить российским оккупантам за сына Украины! Вечная память Герою", – говорится в сообщении бригады.
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