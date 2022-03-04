Российские войска не сумели захватить Харьков и бомбили жилые районы авиацией и реактивной артиллерией, пытаясь нанести городу наибольший ущерб. Теперь им придется вкусить ярость украинских защитников.

Читайте также Будем биться, пока не потемнеет в наших глазах, потому что мы – воины света, – Зеленский

Контрнаступление под Харьковом

Вооруженные силы Украины оттеснили оккупантов от города. Как рассказал глава военной администрации Харьковщины Олег Синегубов, ВСУ удалось выдержать нападение врага и перейти в фазу не просто отпора, а контрнаступления и отбросить силы оккупантов от Харькова.

Линию врага они отодвинули в Сумском направлении от Харькова, полностью заняв позиции государственной границы,

– заявил Синегубов.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!