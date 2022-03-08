Машина вполне исправна, да еще с полным боекомплектом. Вражескую технику уже украинизировали, повесив на нее сине-желтое знамя.

К теме В Николаевской области ВСУ сбили вражеский вертолет: видеофакт

Теперь трофейный бронеавтомобиль будет работать во благо Украины. "Тигр" поедет в Харьков, где точно пригодится защитникам города.

Захваченный у оккупантов "Тигр" (внимание, на видео есть нецензурная лексика)

Ранее в Минобороны показали, как можно обезвредить российскую технику . Это по силам даже гражданским. В частности, у бронеавтомобилей "Тигр" есть несколько уязвимых мест: лобовое стекло, люки, шины, решетки двигателя и решетки на капоте. Именно туда нужно попадать "коктейлями Молотова".

Уязвимые места "Тигра" / Фото Минобороны

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!