На кадрах видно, что медики пытаются оказать пациенту помощь прямо посреди поля. Однако безрезультатно. По данным журналистки Анжелы Слободян, в результате российской атаки погиб раненый, которого везли в больницу.

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Сообщается также о еще одном погибшем – 64-летнем водителе "скорой". Получил ранения и 52-летний фельдшер, он в больнице. Известно, что оккупанты открыли обстрел по еще одной "скорой", но ей удалось проскочить.

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