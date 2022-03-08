Вооруженные силы Украины уничтожили пусковую установку С-300ПТ России. Эта техника оккупантов может атаковать территории даже на расстоянии 300 километров.

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В сети 8 марта опубликовали видео разгромленной установки.



Техника была под Херсоном / Фото телеграмм-канала "Последний блокпост"

Уничтожили 30 вертолетов врага

Украинцы сообщали для Минобороны о размещении российских убийц. Благодаря этому морская пехота ночью 8 марта накрыла аэродром Чернобаевка возле Херсона. Удалось уничтожить 30 вертолетов врага, живую силу и технику.

Чтобы отправить информацию о россиянах, следует воспользоваться чат-ботом @stop_russian_war_bot. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины просят обязательно добавлять к сообщению геолокацию расположения вражеской техники или ДРГ.

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