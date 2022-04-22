Россияне в 2019 году заявляли о том, что сняли с вооружения ракетный комплекс "Точка-У". Впрочем, именно из этих комплексов враг часто обстреливает наши города, ведь ощущает нехватку более современных "Искандеров".

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Обломки ракеты возле Киева

Ракетная часть от ракеты "Точки-У" была обнаружена в селе Козаровичи Киевской области. Это стало ярким свидетельством того, что россияне производили обстрел с территории Беларуси.

Дальность стрельбы "Точки-У" составляет 120 километров. Точность колеблется от 50 до 250 м, но этот параметр компенсируется мощностью боевой части.

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