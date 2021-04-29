Требовал 5 тысяч долларов взятки: на Киевщине задержали руководителя пансионата
Правоохранители под Киевом задержали на взятке руководителя государственного социально-медицинского учреждения для пожилых людей. Чиновник требовал 5 тысяч долларов за размещение человека пожилого возраста.
Источник:Офис генпрокурора
Мужчину задержали 28 апреля во время получения взятки. При получении денег чиновник попытался избавиться от них.
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По данным следствия, руководитель пансионата требовал и получил от пожилого человека взятку в размере 5 тысяч долларов за предоставление возможности постоянно проживать в социально-медицинском учреждении с полным обеспечением и беспрепятственное прохождение соответствующей комиссии.
Какое наказание светит чиновнику
Мужчину задержали по статье 368 о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Если вину чиновника докажут в суде, ему может грозить:
- от 5 до 10 лет лишения свободы;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- конфискация имущества.
Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Следователи устанавливают других возможных сообщников чиновника.
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