Правоохранители под Киевом задержали на взятке руководителя государственного социально-медицинского учреждения для пожилых людей. Чиновник требовал 5 тысяч долларов за размещение человека пожилого возраста.

Мужчину задержали 28 апреля во время получения взятки. При получении денег чиновник попытался избавиться от них.

Важно Харьковская судья разоблачила коллегу на взятке, а теперь ее преследует ГБР, – ЦПК

По данным следствия, руководитель пансионата требовал и получил от пожилого человека взятку в размере 5 тысяч долларов за предоставление возможности постоянно проживать в социально-медицинском учреждении с полным обеспечением и беспрепятственное прохождение соответствующей комиссии.

Какое наказание светит чиновнику

Мужчину задержали по статье 368 о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Если вину чиновника докажут в суде, ему может грозить:

от 5 до 10 лет лишения свободы;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

конфискация имущества.

Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Следователи устанавливают других возможных сообщников чиновника.