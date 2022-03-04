Советник руководителя Офиса Президента сообщил об этом во время утреннего брифинга, сообщает 24 канал.

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В то же время Арестович отметил, что о ситуации в Харькове и Ахтырке знают на международном уровне.

Приковано внимание международного общества к Харькову и Ахтырке. В Ахтырке была попытка разрушить авиацией местную ТЭС, но оборона там держится. Противник несет потери и перебрасывает туда дополнительные резервы, которые могли бы использовать на более опасных направлениях, например, на Киевщину,

– сообщил Арестович.

Героическая оборона Ахтырки и Харькова, во-первых, заставила противника остановиться, во-вторых – изменить направление развития главного удара. А в третьих – заставила перебросить туда дополнительные резервы.

Брифинг Алексея Арестовича: видео

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