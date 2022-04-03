В результате взрыва авто загорелось

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Криворожского района. Боеприпас сдетонировал и взорвался, когда на него наехал гражданский автомобиль.

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В результате взрыва авто загорелось. Информации о пострадавших пока нет.

Также в одном из населенных пунктов Криворожского района в результате детонации запрещенного боевого припаса взорвался и загорелся гражданский автомобиль, который совершил наезд на него,

– говорится в сообщении.

В прокуратуре призвали людей быть осторожными. Неразорванные российские снаряды могут взорваться в течение 40 часов после обстрела.

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