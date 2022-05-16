В яме нашли троих мирных жителей. Об этом заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Важно "Мы сейчас ее убьем": как российские срочники хотели застрелить раненого ребенка в Буче
Россияне расстреляли людей
Погибшие были расстреляны оккупантами в разные части тела. Рядом с телами лежала растяжка с гранатой "Ф-1", которую оставили оккупанты. У двух человек были выстрелы в голову, еще у одного – в живот.
На месте захоронения нашли документы одного из погибших – это гражданин Чехии. Личности двух других еще не установили, однако одеты они были в гражданскую одежду.
Что известно о погибшем чехе
Гражданин Чехии еще до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал сюда помогать как волонтер. 3 марта иностранец перестал выходить на связь.
В Чехии у 49-летнего иностранца оставались жена и брат.
Нашли новые захоронения в Киевской области, смотрите видео:
Раздели и расстреляли
Возле села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя. Это бывший работник органов внутренних дел, уже находившийся на пенсии. Во время оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Русские раздели мужчину и расстреляли. Похоронили его на поле рядом с боевыми позициями агрессоров.
Небитов подчеркнул, что это очередное доказательство, что российские военные похищали людей даже из собственных домов. На теле погибшего нашли следы пыток и огнестрельные ранения в область туловища.
Гражданские скрывали раненых украинских бойцов
В Буче гражданские скрывали раненых украинских бойцов. Максим Жорин рассказал о таких случаях. Если бы русские узнали, убили бы всех.
Кстати, Служба безопасности Украины ищет российских военных, совершавших преступления на украинских территориях, в частности, в Бучанском районе. К примеру, 6 пленных уже осудили на срок от 8 до 15 лет заключения.
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