В яме нашли троих мирных жителей. Об этом заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Важно "Мы сейчас ее убьем": как российские срочники хотели застрелить раненого ребенка в Буче

Россияне расстреляли людей

Погибшие были расстреляны оккупантами в разные части тела. Рядом с телами лежала растяжка с гранатой "Ф-1", которую оставили оккупанты. У двух человек были выстрелы в голову, еще у одного – в живот.

На месте захоронения нашли документы одного из погибших – это гражданин Чехии. Личности двух других еще не установили, однако одеты они были в гражданскую одежду.

Что известно о погибшем чехе

Гражданин Чехии еще до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал сюда помогать как волонтер. 3 марта иностранец перестал выходить на связь.

В Чехии у 49-летнего иностранца оставались жена и брат.

Нашли новые захоронения в Киевской области, смотрите видео:

Раздели и расстреляли

Возле села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя. Это бывший работник органов внутренних дел, уже находившийся на пенсии. Во время оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Русские раздели мужчину и расстреляли. Похоронили его на поле рядом с боевыми позициями агрессоров.

Небитов подчеркнул, что это очередное доказательство, что российские военные похищали людей даже из собственных домов. На теле погибшего нашли следы пыток и огнестрельные ранения в область туловища.

Гражданские скрывали раненых украинских бойцов

В Буче гражданские скрывали раненых украинских бойцов. Максим Жорин рассказал о таких случаях. Если бы русские узнали, убили бы всех.

Кстати, Служба безопасности Украины ищет российских военных, совершавших преступления на украинских территориях, в частности, в Бучанском районе. К примеру, 6 пленных уже осудили на срок от 8 до 15 лет заключения.

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