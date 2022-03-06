"Я говорил с Вадимом Бойченко. Сейчас в Мариуполе продолжаются бои. Поэтому я очень сомневаюсь, что российские оккупанты выполнят обязательства, которые они взяли на себя по гуманитарному коридору", – сказал Геращенко.

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По его словам, в Мариуполе отсутствует сотовая связь, поэтому неизвестно, как передавать мариупольцам необходимую и важную информацию. Помочь могут радиоточки.

Но пока там не утихнут выстрелы, пока не остановятся российские оккупанты, то, вероятно, не удастся вывезти людей.

Но давайте скажем прямо, у российских оккупантов нет военных успехов в Украине. Они за три дня хотели оцепить Киев, чтобы столица сдалась. Но этого не было и не будет. У них не удалось ничего сделать с героическим Харьковом,

– добавил Геращенко.

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