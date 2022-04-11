7 человек пострадали

О взрыве газа в городе под Москвой пишут российские СМИ. Взрыв полностью разрушил два верхних этажа в одном из домов города Ступино.

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Полностью рухнуло перекрытие между четвертым и пятым этажами. Повреждены восемь квартир.

В результате взрыва число погибших возросло до двух человек. По предварительным данным, среди погибших подросток и взрослый.

Взрыв под Москвой / Фото росСМИ

Сообщается, что всего в результате взрыва пострадали семь человек. Сейчас идет разбор завалов.

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