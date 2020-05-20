Под Никополем обвалился мост, грузовик завис на обломках: фото, видео

Автомобильный мост обвалился на Днепропетровщине, во время инцидента по нему как раз двигался грузовик. Произошло это в селе Алексеевка, что неподалеку от Никополя.

В воду упала центральная часть моста через залив Каховского водохранилища, сообщает 056.ua.

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Спасатели вытащили авто, его водитель не пострадал. Предварительная причина обвала – переправа не выдержала нагрузки. Ведь, как отметили местные жители, накануне там проводили ремонтные работы.

Автомобильный мост обвалился на Днепропетровщине / Фото 056.ua



Обвал моста под Никополем / Коллаж 24 канала

В Укравтодоре сообщили, что этот мост принадлежал к категории "ограниченно действующих", таких в Украине – 27%. Хуже всего лишь "нерабочеспособные мосты".

Президент Зеленский анонсировал разработанную нами Нацпрограмму восстановление мостов. Она рассчитана на 5 лет, должна охватить 1 385 искусственных сооружений. Конечно, мост в Алексеевке должен быть восстановлен прежде всего,

– заверил Александр Кубраков, председатель Укравтодора.

Известно, что заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом до 10 тонн. Вес грузовика, во время движения которого обвалилась часть моста, сейчас выясняется.

Смотрите видео с обвалом моста:

Справка. Длина моста через залив Каховского водохранилища – 120 метров, а высота – 5 метров. Сооружение состоит из 7 железобетонных опор и 6 металлических секций.