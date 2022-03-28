Это произошло 28 марта возле Чернигова. Об этом рассказала глава ассоциации "Рыцарский Крест" и волонтер Оксана Туник-Фриз.

Внимание Под обстрелы оккупантов в Чернигове попала семья ультрамарафонца Уса: сын бегуна погиб

По ее словам, команда волонтеров выполняла задачи по доставке жизненно необходимого груза для жителей Чернигова.

Они пытались сделать все, чтобы не оставить без лекарств, продовольствия и прочего как наших военных, так и горожан.

В каком состоянии волонтеры

К счастью, все живы. Однако команда получила контузии и ранения разной степени тяжести, в том числе тяжелое ранение в брюшную полость. Весь груз и автомобили агрессор уничтожил.

Главное, что все живы. Один человек получил контузию. Два других парня – в тяжелом состоянии,

– сказала она.

Известно, что одного мужчину прооперировали, он сейчас находится в тяжелом состоянии. Другой получил осколочное ранение средней тяжести, ему оказали медицинскую помощь, он сейчас находится в стабильном состоянии.

Интересно – Потери врага по состоянию на 28 марта: смотрите видео