В одном из сел Дальницкой территориальной общины в Одесском районе ребенок нашел на кладбище водку и отравился. 6-летний мальчик попал в больницу, а его маме грозит наказание.

Правоохранители сообщили, что составили протокол на женщину 10 мая, однако, когда именно случился этот инцидент – неизвестно.

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Больше об отравлении

Ребенок ходил на кладбище со своими друзьями.

Они собирали там сладости, которые оставляют на могилах в поминальные дни.

На одном из надгробий он увидел стакан с водкой и решил выпить.

Позже ребенка госпитализировали с интоксикацией организма.

Сейчас с мальчиком уже все хорошо и врачи уже готовят его к выписке.

Что грозит матери потерпевшего

Правоохранители составили на 39-летнюю женщину протокол по статье о невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и его воспитанию. Она предусматривает штраф от 850 до 1 700 гривен.

Обратите внимание! В Черноморске под Одессой мужчина напоил алкоголем 9-летнего мальчика. После этого ребенок попал в больницу. Злоумышленник оказался знакомым мамы потерпевшего. Полиции он сказал, что ребенок пил пиво, однако Муниципальная стража сообщила о спаивании водкой.