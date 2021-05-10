Выпил водку на кладбище: под Одессой госпитализировали 6-летнего мальчика
В одном из сел Дальницкой территориальной общины в Одесском районе ребенок нашел на кладбище водку и отравился. 6-летний мальчик попал в больницу, а его маме грозит наказание.
Источник:Полиция Одесской области
Правоохранители сообщили, что составили протокол на женщину 10 мая, однако, когда именно случился этот инцидент – неизвестно.
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Больше об отравлении
- Ребенок ходил на кладбище со своими друзьями.
- Они собирали там сладости, которые оставляют на могилах в поминальные дни.
- На одном из надгробий он увидел стакан с водкой и решил выпить.
- Позже ребенка госпитализировали с интоксикацией организма.
- Сейчас с мальчиком уже все хорошо и врачи уже готовят его к выписке.
Что грозит матери потерпевшего
Правоохранители составили на 39-летнюю женщину протокол по статье о невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и его воспитанию. Она предусматривает штраф от 850 до 1 700 гривен.
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