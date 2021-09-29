Активисты зажгли дымовые шашки
Правозащитники вышли к российской дипмиссии с флагами Украины и дымовыми шашками. В руках они держали плакаты с надписями "Свободу политическим заключенным" и "Россия – тюрьма народов".
Важно Вопрос политзаключенных заторможен полностью, – Зеленский
Десяток активистов скандировали: "Свободу политзаключенным", "Долой оккупантов из Крыма".
Смотрите видео с акции под посольством России:
Накануне возле ОПУ состоялся перформанс "Жизнь заложников Кремля – это не игрушки"
28 августа возле Офиса президента состоялась похожая акция. Ее провели бывшие политические пленники и правозащитники. Активисты устроили красноречивый перформанс на фоне карты Украины с "оторванными" окровавленными территориями Донецкой, Луганской областей и Крыма.
Кроме того, демонстранты надели на голову мешки и зачитали имена украинцев, которых содержат в тюрьмах России. После этого участников "расстреляли", чтобы показать, что пленным грозит смерть.
Под ОПУ в состоялся перформанс в поддержку пленных / Фото Валентины Полищук для 24 канала