Теперь Марии Лавровой запретили поездки в Великобританию. Также в МИДе страны сообщили, что заморозили ее активы.

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Санкции для пророссийских боевиков

Под ограничения попал Александр Ананченко, так называемый "премьер-министр" так называемой донецкой квазиреспублики. Европейский Союз признал его причастным к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ему заморозили поездки и активы.

Также Великобритания ввела санкции против боевика Сергея Козлова. Он так называемый "глава правительства" квазиобразования в украинском Луганске. На него распространяется запрет на поездки и замораживание активов.

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