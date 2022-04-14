Их находили даже под телами убитых и замученных от рук россиян украинцев. Об этом в рамках проекта "Интервью 24" на 24 канале рассказал городской голова Бучи Анатолий Федорук.

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По его словам, практически ежедневно с 1 апреля до сих пор специалисты по разминированию обнаруживают и обезвреживают десятки единиц взрывоопасных предметов. Даже были вынуждены определить две локации для их утилизации в этом регионе.

Объем достаточно велик. Под телами убитых тоже находили "сюрпризы" от русских военных рашистов. И это мы еще не говорим о частных жилищах и объектах критической инфраструктуры,

– сказал мэр Бучи.

Опасность до сих пор существует

Поэтому определенное время и не могли обследовать сети газоснабжения и электропитания. Это было бы очень опасно делать без сопровождения саперов.

"Бригады не выполняли возложенные на них обязанности, чтобы не подвергать себя опасности. Это – достаточно длительный, но важный процесс", – отметил Федорук.

И добавил, что очень бы не хотелось, чтобы в мирной Буче и Киевской области люди подрывались и продолжали погибать.

Взрывоопасные предметы в Буче, которые оставили оккупанты / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

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