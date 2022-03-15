Известно, что Николаевщину обстреливали из авиации. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Внимание Последствия обстрелов оккупантов в Николаевской области: под завалами могут быть люди
Как следствие вражеского авиаобстрела со стороны агрессора – разрушилась целая школа. Под завалами оказались люди.
Из-под завалов спасатели вытащили 10 человек, 7 из них погибли. Еще трое выжили, но сильно пострадали.
Подробности от ГСЧС
Спасатели разбирали завалы более 5 часов. По состоянию на 13.00 15 марта поисково-спасательные работы завершили.
От ГСЧС для ликвидации последствий привлекали 4 единицы техники и 20 человек.
Какая ситуация в Николаеве: смотрите видео