Во время кесарева сечения раздались сирены оповещения. Между тем медики продолжили принимать роды.

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Ребёнка приняли. Всех рожениц и беременных отправили в бомбоубежище,

– рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

Беременные и роженицы во время воздушной тревоги скрывались в подвале.



Женщине делали кесарево сечение во время сигнала тревоги / Фото из телеграма Алексея Гончаренко



Люди прятались в бомбоубежище / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

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