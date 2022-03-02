Во время кесарева сечения раздались сирены оповещения. Между тем медики продолжили принимать роды.

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Ребёнка приняли. Всех рожениц и беременных отправили в бомбоубежище,
– рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

Беременные и роженицы во время воздушной тревоги скрывались в подвале.

Жінці робили кесарів розтин під час сигналу тривоги / Фото з телеграму Олексія Гончаренка
Женщине делали кесарево сечение во время сигнала тревоги / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

Люди ховалися у бомбосховищі / Фото з телеграму Олексія Гончаренка
Люди прятались в бомбоубежище / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

ВСУ

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