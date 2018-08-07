Под Днепром произошла утечка азотной кислоты: на видео сняли ужасающую тучу

Во вторник, 7 августа, под Днепром из автоцистерны вытекла азотная кислота, испарения которой поднялись в воздух в виде оранжевой тучи. Инцидент произошел в Петриковском районе на трассе Днепр – Кобеляки – Решетиловка.

Об этом сообщает "Информатор".

На место происшествия отправились чрезвычайники. Они уточнили, что во время перевозки вытекло около 4 тонн азотной кислоты из отсека объемом 8 тонн. Остальную часть опасного вещества водитель авто перекачал в пустой отсек.

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На месте инцидента работают пожарно-спасательные бригады. Чрезвычайники сделали водную завесу для того, чтобы осели испарения. По состоянию на 16:00 спасатели остановили утечку кислоты. Решается вопрос о доставке на место нейтрализирующего вещества (каустической соды или извести).

Пострадавших в результате происшествия нет. Ближайший к месту аварии населенный пункт расположен на расстоянии 3 километров. На месте также работает полиция.



На месте утечки азотной кислоты работают спасатели



Место чрезвычайной ситуации под Днепром

Смотрите видео с места утечки азотной кислоты под Днепром:





Чем опасна азотная кислота? Азотная кислота является ядовитой для и по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности. Ее пары очень вредны: вызывают раздражение дыхательных путей, а сама кислота оставляет на коже язвы, которые долго заживают. При действии кислоты на кожу возникает характерное желтое окрашивание.