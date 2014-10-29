Под Мариуполем погиб украинский военный, еще несколько ранены (Видео)

После обстрела Талаковки вблизи Мариуполя погиб украинский военный, еще двое ранены. Жители прячутся в подвалах.

По словам начальника пресс-службы штаба АТО Мариуполя Дмитрия Горбунова, обстрел был очень сильный, дым было видно из западной части города.

Горбунов также отметил, что это первый обстрел Мариуполя в течение сегодняшнего дня. Ранее вели стрельбу в районе села Водяное Новоазовского района на подконтрольной "ДНР" территории. Вчера же украинские позиции под Мариуполем подвергались обстрелу 5 раз.

В сельсовете Талаковка отметили, что удары "Града" нанесли ущерб как позициям военных, так и жилому сектору.

"Пока обследовать поселок невозможно. Известно, что удары были очень сильными. Очень многие успели уехать из поселка, но те, кто этого не сделал, сейчас скрываются в подвалах", - отметили в поселковом совете.

По данным мариупольцев, в сторону поселка Талаковка выехали "скорые".

Как сообщили военные, в больницу Мариуполя доставили трех раненых военных. Один из них скончался на операционном столе. Еще один находится в очень тяжелом состоянии. У третьего раненого - травмы средней тяжести.

Напомним, боевики обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Талаковка, недалеко от Мариуполя.