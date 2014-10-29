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      Под Мариуполем погиб украинский военный, еще несколько ранены (Видео)

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      Боевики обстреляли Талаковку
      Боевики обстреляли Талаковку / Кадр из видео

      После обстрела Талаковки вблизи Мариуполя погиб украинский военный, еще двое ранены. Жители прячутся в подвалах.

      По словам начальника пресс-службы штаба АТО Мариуполя Дмитрия Горбунова, обстрел был очень сильный, дым было видно из западной части города.

      Горбунов также отметил, что это первый обстрел Мариуполя в течение сегодняшнего дня. Ранее вели стрельбу в районе села Водяное Новоазовского района на подконтрольной "ДНР" территории. Вчера же украинские позиции под Мариуполем подвергались обстрелу 5 раз. 

      В сельсовете Талаковка отметили, что удары "Града" нанесли ущерб как позициям военных, так и жилому сектору. 

      "Пока обследовать поселок невозможно. Известно, что удары были очень сильными. Очень многие успели уехать из поселка, но те, кто этого не сделал, сейчас скрываются в подвалах", - отметили в поселковом совете. 

      По данным мариупольцев, в сторону поселка Талаковка выехали "скорые". 

      Как сообщили военные, в больницу Мариуполя доставили трех раненых военных. Один из них скончался на операционном столе. Еще один находится в очень тяжелом состоянии. У третьего раненого - травмы средней тяжести.

      Напомним, боевики обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Талаковка, недалеко от Мариуполя.

      Теги: Жертвы Война на Донбассе АТО Новости Мариуполя ТОП
      Источник: 0629.com.ua
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      Новости за 29 октября 2014
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