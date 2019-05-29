Под "мостом Кличко" хотели построить гостиницу с развлекательным комплексом: что известно

Земельные участки общей площадью более 1,5 гектара под пешеходно-велосипедным мостом через Владимирский спуск, который накануне открыли в Киеве, арендованы под строительство гостиницы и административно-развлекательных центров.

Речь идет о 5 участках общей площадью 1,51 гектара по улице Владимирский спуск, 4, и в Центральном парке культуры. Все они находятся в аренде у предприятий, связанных с литовским бизнесменом-застройщиком российского происхождения Дмитрием Буряком, пишет издание "Наши деньги".



Участки под мостом Кличко в аренде под строительство гостиницы // Фото: nashigroshi.org

Что известно об арендованных землях под мостом?

Участок площадью 0,75 гектара находится в аренде у ОАО "Строительные технологии", ООО "Этрекс" принадлежит участок площадью 0,76 гектара.

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Два участка площадью 0,14 и 0,61 гектара на Владимирском спуске, 4 до 2025-2026 года находятся в аренде у ОАО "Строительные технологии". Именно на этом участке установлено опоры "моста Кличко".

Строительство моста в рекордные сроки стало возможным благодаря договору, который в марте 2018 года заказчик строительства моста КП "Инженерный центр" КГГА подписал со "Строительными технологиями".

В документе указано, что предприятие не отрицает и дает согласие на проведение работ на арендованном им участке. А коммунальное предприятие в свою очередь обязалось "в случае необходимости оказывать необходимое содействие землепользователю" в развитии проекта на арендованном участке.

На фото и видео, которые еще до начала строительства показывали у Кличко заметно, что, кроме самого моста, проект также предусматривает здания, которые планируют построить под ним.

Проект моста над Владимирским спуском: смотрите видео

Участки площадью 0,22 га, 0,45 га по улице Владимирский спуск, 4 и 6, а также 9 соток в Центральном парке культуры и отдыха до 2028-2029 года находятся в аренде у ООО "Этрекс".

Эти участки фирма получила в аренду в 2003-2004 годах под строительство административного здания, гостиницы и развлекательного комплекса.

В августе 2018 года компания получила экспертный отчет о строительстве на этом месте развлекательного комплекса. Проект предусматривает строительство двухэтажного здания площадью 530 квадратных метров.

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Что касается еще одного участка площадью 0,22 гектара по улице Владимирский спуск, 4 Окружной админсуд Киева еще в 2015 году обязал Департамент градостроительства КГГА рассмотреть заявление арендатора о выдаче градостроительных условий и ограничений застройки участка развлекательным комплексом.

Девелоперская компания DeVision Дмитрия Буряка еще до начала строительства моста через Владимирский спуск представила проект застройки на своих арендованных участках. Застройщик хотел возвести здесь 5-звездочный отель и административно-развлекательные центры.

На месте "моста Кличко" должен был появиться 5-звездочный отель: смотрите фото

Но после возведения велосипедно-пешеходного моста и канатной дороги, реализация такого проекта невозможна.

Что известно о Дмитрие Буряке?​

Официальной информации о литовском бизнесмене немного. Известно, что он родился в Москве.



В 1996 основал компанию сетевого маркетинга Vision International People Group. В Украине Буряку принадлежит девелоперская компания DeVision (ранее она называлась First Ukrainian Development).



Среди реализованных проектов компании многофункциональный центр "Столичный" на Столичном шоссе в Киеве (в его состав входит торговая галерея "Атмосфера", отель Ramada Encore, бизнес-центр "Европа"), бизнес-центр на улице Ильинской.



В 2013-м Буряк вошел в Координационный комитет по подготовке и проведению финала чемпионата Европы по баскетболу 2015, который в Украине так и не состоялся.