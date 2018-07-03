Под Одессой бушевал мощный смерч: появилось видео

В нескольких километрах от Одессы местные в поле заметили мощный смерч.

Стихию заметили в селе Маяки Беляевского района Одесской области, примерно в 50 километрах от областного центра.

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Зрелищное видео в своем Facebook обнародовал очевидец Владимир Пономарчук.

На видео видно, как воздушный вихрь в поле подхватил в воздух пыль, траву и ветки, подняв их на многометровую высоту.

2 июля в сети появилось видео, как смерч пронесся над морем в Запорожской области.