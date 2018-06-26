05:20
26 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
23°C 12°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
  • пятница
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара Египта
Вєсті Кремля
23:27, 25 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, 25 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Смерч в Украине: синоптик сделала важное разъяснение

37 Читати новину українською
Смерч в Донецкой области
Смерч в Донецкой области / Фото з соцcетей

Несмотря на активное распространение утверждения о том, что смерчи является новым явлением для Украины, оно является ложным.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что "смерчи в Украине всегда были, есть и будут".

Читайте также: В Карпатах выпал снег: в сети появились впечатляющие фото

"Редкое явление, крайне трудно прогнозируемое, но характерно как раз для лета и чаще всего, по статистике, встречается в областях вдоль Днепра-реки. Также бывало такое в Ровенской, Волынской, Львовской, причерноморских районах", – добавила синоптик.

Эксперт отметила, что трудно сказать объективно, действительно ли стало смерчей больше или нет.

По словам Диденко, смерчей "стало" в Украине прежде всего больше из-за того, что у людей появилась возможность их снимать и выкладывать в сеть.

Конечно, количество смерчей может быть различной за сезон. Но впечатление, что их стало гораздо больше или что они только недавно появились в Украине – это, минимум, несерьезно. Смерч – полноценный член украинского климатического общества. Наряду с грозами, градом и шквалами, 
– отметила синоптик.

 

Теги: Новости Украины Непогода в Украине
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фавориты чемпионата мира – Хорватия, Бельгия, Франция и Англия
25 июня, 23:53 Фавориты чемпионата мира – Хорватия, Бельгия, Франция и Англия
Іван Вербицький 62
Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу
25 июня, 23:00 Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу
Іван Яковина 92
Главные новости 25 июня: похищение сына ливийского дипломата в Киеве и переизбрание Эрдогана
25 июня, 22:40 Главные новости 25 июня: похищение сына ливийского дипломата в Киеве и переизбрание Эрдогана
168
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
25 июня, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 1335
Переименование областей: кому и как менять документы
25 июня, 20:01 Переименование областей: кому и как менять документы
Яніна Ткачук 339
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук