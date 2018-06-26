Смерч в Украине: синоптик сделала важное разъяснение

Несмотря на активное распространение утверждения о том, что смерчи является новым явлением для Украины, оно является ложным.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что "смерчи в Украине всегда были, есть и будут".

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"Редкое явление, крайне трудно прогнозируемое, но характерно как раз для лета и чаще всего, по статистике, встречается в областях вдоль Днепра-реки. Также бывало такое в Ровенской, Волынской, Львовской, причерноморских районах", – добавила синоптик.

Эксперт отметила, что трудно сказать объективно, действительно ли стало смерчей больше или нет.

По словам Диденко, смерчей "стало" в Украине прежде всего больше из-за того, что у людей появилась возможность их снимать и выкладывать в сеть.

Конечно, количество смерчей может быть различной за сезон. Но впечатление, что их стало гораздо больше или что они только недавно появились в Украине – это, минимум, несерьезно. Смерч – полноценный член украинского климатического общества. Наряду с грозами, градом и шквалами,

– отметила синоптик.