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Смерч в Україні: синоптик зробила важливе роз’яснення

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Смерч на Донеччині
Смерч на Донеччині / Фото з соцмереж

Попри активне поширення твердження про те, що смерчі є новим явищем для України, воно є хибним.

Про це сповістила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що "смерчі в Україні завжди були, є і будуть".

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"Рідкісне явище, вкрай важко прогнозоване, але характерне якраз для літа і найчастіше, за статистикою, зустрічається в областях вздовж Дніпра-річки. Також бувало таке на Рівненщині, Волині, Львівщині, причорноморських районах", – додала синоптик.

Експерт зазначила, що важко сказати, чи стало справді смерчів більше об‘єктивно, чи ні.

За словами Діденко, смерчів "побільшало" в Україні перш за все через те, що у людей з’явилася можливість їх фільмувати та викладати у мережу.

Звичайно, кількість смерчів може бути різною за сезон. Але враження, що їх стало набагато більше чи взагалі вони лише нещодавно з'явилися в Україні – це, мінімум, несерйозно. Смерч – повноцінний член українського кліматичного суспільства. Нарівні з грозами, градом та шквалами,
– наголосила синоптик.

 

Теги: Новини України Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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