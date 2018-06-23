В Карпатах выпал снег: в сети появились впечатляющие фото
23 июня в Карпатах на горе Иван Поп выпал снег. Температура воздуха на вершине держится отметки в 0 градусов.
Об этом информирует Черногорский горный поисково-спасательный пост.
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По состоянию на 8:00 23 июня 2018 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды – 0 градусов. Падает снег,
– говорится в сообщении.
К сообщению добавлены снимки с вершины, на них видно заснеженное пространство.
В сети люди активно обсуждают аномалию.
"С первым летним снегом!" – пишут пользователи соцсетей.
Многих порадовала такая новость, люди пишут, что успели соскучиться за снегом.
Источник: 24 канал
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