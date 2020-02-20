Под Офисом Президента проходит акция "Зеленский, опомнись! Россия — враг!", – видео

Активисты проводят под Офисом Президента Украины акцию "Зеленский, опомнись! Россия — враг!". Она началась сразу после чествования активистами памяти погибших на Майдане.

В мероприятии принимают участие несколько сотен граждан. Активисты по очереди произносят свои речи, другие – слушают их и поддерживают возгласами. Об этом сообщает журналист 24 канала с места события.

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Присутствующие на акции выкрикивают "Герои не умирают", "Россия – враг", "Россия убивает!", "Нет капитуляции", "Слава Украине! Слава нации", а также громко кричат "Позор!". Организаторы намерены как минимум до 22 часов находиться под Офисом главы государства.

Смотрите видеотрансляцию с акции возле Офиса Президента:

Отметим, что сегодня в Украине День Героев Небесной Сотни. День отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни".

Расстрелы на Майдане: основное

Именно противостояние во второй половине февраля 2014 года было завершающим этапом Революции Достоинства. 18 февраля силовики прибегли к расстрелам и штурма протестующих, что продолжалось до 21 февраля.

В результате силовых столкновений всего за четыре дня погибли 82 человека (по оценке Министерства здравоохранения). Из них 71 активист и 11 силовиков.

Именно применение таких жестких методов стало концом правления Виктора Януковича и его сторонников. Результатами силовых противостояний стали голосование Верховной Радой 22 февраля об отстранении "легитимного" от исполнения обязанностей президента.

К слову, массовые убийства происходили в те дни не только на Майдане, но и вблизи. К преследованиям, избиению или и даже жестким убийствам активистов за пределами Майдана прибегали "титушки".