Под Санкт-Петербургом на заводе пиротехники произошел мощный взрыв: фото и видео

В селе Малые Колпаны в Ленинградской области на крупнейшем заводе по производству пиротехники России "Авангард" произошел взрыв.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

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На место выехали МЧС и пожарные службы. В МЧС подтвердили эту информацию.

Событие носит технологический характер, сообщил анонимный источник "Интерфакса". Речь идет о цехе по производству пиротехники.



Взрыв на заводе "Авангард"

Здание завода частично разрушено. После взрыва образовался завал, под которым могут находиться четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Еще один пострадавший извлечен из-под завала, его забрала скорая.

Взрыв на заводе "Авангард" под Санкт-Петербургом: смотрите видео

По информации телеграмм-канала Mash, двое людей погибли, четверо пострадали, несколько человек находится под завалами.