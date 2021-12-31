Банк удвоил зарплату британцев

Ошибка произошла, когда платежи с 2000 счетов корпоративных клиентов были совершены дважды. Да, тысячи человек получили двойную зарплату.

К теме В Австрии работник банка украл 200 тысяч евро: как он потратил деньги

Первый платеж поступил со счетов работодателя, а второй – профинансировал банк.

Менеджер сделок с заработной платой признался, что сначала подумал, что ошибка произошла по его вине и теперь Рождество разрушено.

Нам жаль, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов неправильно продублировались на счетах получателей,

– говорится в сообщении банка.

Там заверили, что клиенты не пострадают из-за такой ошибки.

Финучреждение пытается вернуть себе деньги

Теперь сотрудники Santander пытаются вернуть деньги. Процесс усложняется из-за того, что значительная часть была размещена на счетах в сопернических банках.

"Мы будем настойчиво работать со многими банками по всей Великобритании, чтобы исправить повторяющиеся транзакции в ближайшие дни", – подчеркнули в финучреждении.

Пока не понятно, как отреагируют банки, если их клиенты уже использовали деньги. В то же время Santander планирует даже связываться с людьми напрямую, чтобы вернуть деньги.

Обратите внимание! Австралийский банк Westpac взимал комиссии по счетам умерших клиентов за предоставление консультационных услуг. Теперь компания заплатит 81 миллион долларов штрафа.

Это может вас заинтересовать – что известно о Monobank: смотрите видео