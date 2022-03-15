Об этом сообщил военный блогер Анатолий Штирлиц в своем телеграм-канале.

Важно Путин отправляет на войну в Украину уже и 19-летних

По его словам, курсанты служили в 6-й отдельной танковой бригаде оккупантов. Сколько им было лет – пока неизвестно. Блогер также опубликовал, что удалось обнаружить в российском танке: здесь техника, нашивки и документы.

В районе н.п. Изюм. В подбитом российском танке 6 отдельной танковой бригады – курсанты, – написал блоггер.

Фото телеграм Анатолий Штирлиц

Фото телеграм Анатолий Штирлиц

Фото телеграм Анатолий Штирлиц

Фото телеграм Анатолий Штирлиц

Фото телеграм Анатолий Штирлиц

К теме – Российский пленник хочет поднять "орду" на бунт – смотрите видео: