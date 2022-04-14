Журналисты рассчитали приблизительную стоимость, сравнив "Москву" с крейсером того же класса "Украина". В 1995 году он стоил 720 миллионов долларов.
Кстати С "Москвы" в Севастополь доставили 14 моряков: судьба остальных 496 – неизвестна
Сумма прочих потерь оккупантов
Раньше самой дорогой потерей для России был большой десантный самолет Ил-76. Его стоимость составила 86 миллионов долларов.
Затем шел большой десантный корабль "Саратов" – 75 миллионов. ВСУ ударили по нему 24 марта. Кстати, "Саратов" также участвовал в оккупации Крыма в 2014 году.
Ликвидированная техника россиян / Инфографика Forbes
Как потопили "Москву"
- Вечером 13 апреля у сети появилась информация, что крейсер "Москва" горит.
- В проклемлевских СМИ тоже сообщали об этом, но без причины инцидента.
- Уже 14 апреля в ВСУ официально заявили, что в "Москву" попала украинская ракета "Нептун".
- Крейсер "опрокинулся и начал тонуть". Этому поспособствовали также шторм и мощный взрыв.
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