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      Подделал собственную смерть и купил замок во Франции: как прокуратура помогала мошеннику

      Наши деньги 35 Читати новину українською

      Аферист организовал собственную смерть, а затем организовал международную аферу на более чем десять миллионов долларов. Тогда бежал во Францию и купил там замок. А помогли ему оставаться мертвым на бумаге руководство Генеральной прокуратуры Украины и нардеп от "Блока Петра Порошенко".

      До своей инсценированной смерти Дмитрий Малиновский имел несколько проблем. Основная из них – Генеральная прокуратура Украины расследовала уголовное дело о рейдерстве одесского предприятия и он в нем был главным подозреваемым.

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      В августе 2014 года это дело передали в суд, однако заседание с еще живым Малиновским постоянно срывали сообщением о заминировании. Так, кроме подозрения в рейдерстве, у мошенника появилась вторая проблема – уголовное производство из-за фейкового минирования и поэтому он решил умереть.

      Легенда о смерти Малиновского

      Родные уверяли, что кто-то неизвестный подбросил под дверь жене Малиновского урну с прахом и свидетельство о смерти от Луганского ЗАГСа в ноябре 2014 года.

      Бумажка о смерти была подделкой. Фальшивка не ​​вносилась в государственный реестр и ее не заверяли нотариусы. Однако у семьи была история. Они утверждали, что Луганский ЗАГС якобы не смог ввести данные в реестр из-за военных действий.

      Свідоцтво про смерть Малиновського
      Свидетельство о смерти Малиновского

      Семья Малиновского пошла в одесский суд, чтобы легализовать смерть, а зафиксировала ее судья – Юлия Свячена.

      Она обеспокоена, потому что была уверена, что приняла законное решение. Также говорила, что не могла даже подумать о том, что за этим могут стоять такие преступные действия,
      – заявил Председатель Приморского суда города Одессы.

      Несмотря на вопиющую фейковость судья официально признала смерть мошенника. Ее убедили чеки на покупку ограждения на кладбище. Однако впоследствии "умерший" Малиновский активно начал переписку с семьей.

      Откуда деньги у "умершего"

      Уже после инсценированной смерти Малиновский провернул одну из самых больших своих сделок. На начало 2015 года сингапурская компания планировала приобрести карбамид и аммиак, который производили на Одесском припортовом заводе. Малиновский создал компанию-клон традиционного дилера ОПЗ и сингапурцы перечислили 12 миллионов евро фирме мошенника, а не настоящему трейдеру. Тогда Малиновский выключил телефоны и исчез.

      Шахрайство Малиновського
      Мошенническая схема Малиновского

      "Были две фирмы с одинаковыми названиями. Одна из них действительно торговала, а другая принадлежала Малиновскому, который получил эти средства. Его компания продукцией не владела и заказчику ничего не передала", – пояснила корреспондент издания "Судебный репортер" Ирина Салий.

      Замок Малиновского во Франции

      Так в "мертвого" Малиновского появилось 12 миллионе евро и замок во Франции, который был построен в 12 веке. Замок "Château de La Rochepot" в Бургундии, что на Востоке Франции. Огромный феодальный замок, который является национальным достоянием Франции, а также принадлежал рыцарям ордена "Золотого руна".

      Однако в 2015 году в замка появился новый владелец. Покупка за три миллиона евро привлекла внимание французских правоохранителей.

      Замок Малиновського
      Замок Малиновского

      Жандармы выяснили, что средневековый замок приобрела люксембургская фирма, владельцем которой является украинец. Тогда правоохранители и заподозрили отмывание средств.

      Во время обысков у владельца замка нашли винтажный Rolls-Royce и три работы Сальвадора Дали. В украинца изъяли имущество на более 4,5 миллиона евро.

      Малиновський
      Что нашли во время обысков у Малиновского

      Дмитрия Малиновского арестовали и после этого сообщения в Генеральной прокуратуре заявили, что готовят документы на его экстрадицию в Украину.

      Заява Генпрокуратури
      Заявление Генпрокуратуры

      В Генеральной прокуратуре изначально знали, что Дмитрий Малиновский жив, однако руководство решило, что с "мертвого" мошенника пользы больше.

      Через несколько месяцев после того, как суд постановил факт смерти, правоохранители отправились на обыск. В доме родителей нашли и изъяли компьютеры, SIM-карты и телефоны, где нашли закрытую абонентскую группу. А в ней переписку якобы "умершего" Малиновского с семьей.

      Малиновський листування із сім'єю
      Переписка Малиновского с семьей

      Кроме сообщений, Малиновский посылал семье видео и фото того самого замка, который впоследствии арестуют французские жандармы.

      Почему ничего не делала прокуратура

      С момента обыска в феврале 2016 года прокуратура знала, что Малиновский инсценировал свою смерть. Об этом рассказал сам прокурор, который тогда вел дело.

      В материалах дела также есть протоколы допроса свидетелей, которые опознали голос Малиновского на видео, которое он посылал родителям. А у прокуратуры были даже свидетели, которые встречались с Малиновским в его французском потустороннем.

      Свідок у справі Малиновського
      Свидетель по делу Малиновского

      Свідок у справі Малиновського
      С      видетель по делу Малиновского

      Но даже без этих свидетелей в ГПУ были пострадавшие сингапурцы, которые четко указывали, что их 12 миллионов евро забрал якобы мертвый мошенник. То есть на начало 2016 года многие прокуроры знали, что Малиновский жив и владели информацией в какой стране он находится.

      При наличии тех доказательств того, что он жив и продолжает преступную деятельность. Я инициировал вопрос об апелляционном пересмотре этого решения. У нас не было сомнений, что решение о том, что он признан мертвым будет отменено,
      – рассказал экс-прокурор Генеральной прокуратуры Игорь Черный.

      Между тем заместитель Генпрокурора Юрия Луценко – Дмитрий Сторожук сменил прокуроров по делам Малиновского.Его приказ датирован 7 июля 2016 года.

      Постанова Дмитра Сторожука
      Постановление Дмитрия Сторожука

      А уже 8 июля 2016 года уголовное производство по Дмитрию Малиновскому закроют. Через неделю на суд об обжаловании смерти Малиновского пришел уже новый прокурор, который отказался подавать апелляцию. Генеральная прокуратура больше не требовала отменить факт смерти Малиновского.

      Больше о том, как шло расследование – смотрите в программе "Наши деньги".

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      Теги: Расследования Новости Украины Новости политики Юрий Луценко Новости Одессы Прокуратура Киева Новости Франции Мошенничество Коррупция Наши деньги
      Источник: 24 канал
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