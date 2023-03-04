Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. По его словам, россияне всегда боятся говорить правду.

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Российская социология во всей красе

Алексей Кошель подчеркнул, что на десятом году войны с Россией в Украине нет ни одного аналитического центра с надлежащим финансированием и поддержкой государства, который специализировался бы на исследовании проблем России и изучении ее изнутри.

"Это крайне важно, потому что мы должны знать о враге все: от психологических характеристик до конфликтов внутри власти, природы этих конфликтов, возможных последствий. Врага нужно прогнозировать", – объяснил он.

По мнению политолога, сейчас мы опираемся на данные так называемой "российской социологии", которые достаточно ложны.

Он убежден, что российскую социологию можно отождествить с термином "испорченное поле".

"Например, никогда украинские социологи не проводят исследования 1–2 января, потому что у всех болит голова после Нового года, все заняты поеданием салатов. Или не проводят 1 сентября, потому что значительная часть отводит своих детей в школу", – отметил он.

Кошель обратил внимание, что есть определенные периоды, когда социология не проводится.

В России постоянно это "испорченный круг",

– сосредоточил внимание он.

Также важное значение имеет и запугивание русской нации.

"Честность" опросов

Политолог рассказал, что у россиян просто есть страх говорить правду.

"Они боятся сказать просто слово "война", выйти на акцию протеста, даже высказать свое мнение в Facebook, потому что есть прецеденты, когда за подобные мелкие провинности получают реальный тюремный срок", – заметил он.

По его мнению, он не представляет ситуации, когда интервьюер звонит по телефону респонденту, гражданину Российской Федерации и дает право выбора.

Запуганный российский избиратель всегда скажет: "Я поддерживаю Путина, я поддерживаю партию, я поддерживаю войну, я ненавижу украинцев!"

– объяснил он.

Политолог заверил, что это и есть причина достаточно больших цифр в социологических исследованиях.

Реальная ситуация в России

Алексей Кошель рассказал, что "Левада-центр" – достаточно авторитетная социологическая структура. Однако и в ее исследованиях есть расхождение информации.

"Я помню октябрь прошлого года, когда данные "Левада-центра" показывают о том, что все хорошо, спокойно, а директор "Левада-центра" в интервью говорит о резком росте количества недовольных", – подчеркнул он.

По словам политолога, у него есть серьезное подозрение, что российские социологи из этого центра профессионально проводят реальный опрос, а затем просто "дорисовывают" результаты, отвечающие требованиям кураторов из ФСБ и Кремля.

С другой стороны, цифры действительно показывают большой процент поддержки войны, ненависти к Украине,

– заметил он.

Политолог подтвердил, что подобная поддержка россиянами войны против Украины примерно совпадает с его субъективной оценкой данных российских информационных источников.

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