Украина запускает Крымскую платформу, которая консолидирует дипломатические усилия международного сообщества, направленные на деоккупацию и реинтеграцию АР Крым и города Севастополь. Мы свидетели дерзких усилий страны-агрессора сорвать проведение этого саммита, и именно с протестом против давления России на лидеров Запада выступили европейские либеральные партии.

Семь лет вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины привели к десяткам тысяч потерь и миллионов внутренне перемещенных лиц. Это не просто нарушение суверенитета Украины, а прямая атака на основы европейской демократии и принципы международного права. Объединение усилий для защиты Украины – это залог мирного будущего всей Европы,

– отметил во время выступления нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук, автор проекта резолюции.

Партия "Голос" призвала членов ALDE и Европейский союз поддержать Крымскую платформу, продолжить политику непризнания аннексии АР Крым и города Севастополь, осудить нарушение фундаментальных прав и свобод человека на временно оккупированных Россией территориях Украины, в особенности преследование крымских татар, усилить международное давление на РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

В апреле Альянс уже выступал с публичным заявлением об осуждении обострения на линии разграничения, спровоцированного Российской Федерацией. Соответствующее заявление партия ALDE опубликовала после онлайн-встречи с лидером партии "Голос" Кирой Рудык.