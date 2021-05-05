Автомобили, которые ездят только на газу и не имеют бака для бензина, уже несколько лет продаются в Украине. Их везут из Кореи – такие машины выпускались корейским концерном Hyundai Kia для местного рынка.

Мы будем рассматривать Hyundai Sonata седьмого поколения в кузове LF, которая выпускалась в 2014 – 2020 годах. Почти все, что касается этого автомобиля, по крайней мере технической его части, актуально и для его брата – KIA K5 (в Украине – Optima) аналогичных годов выпуска. Ведь технически это почти одинаковые машины, которые отличаются лишь дизайном и брендом.

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С помощью сервиса OLX можно найти почти 200 актуальных объявлений о продаже Hyundai Sonata LPI в Украине. Учитывая специфику именно такой модификации, это совсем не мало. Цены начинаются от 7 тысяч долларов за наиболее "уставшие" экземпляры и заканчиваются на 16-17 тысячах за версии в хорошем состоянии и богатых комплектациях.

Большинство таких авто работали в Корее в качестве такси или служебных авто, поэтому пробег у них – 300 – 500 тысяч км. Точно из такси – оранжевые машины, много также белых и серых. В Корее они стоят где-то 3 – 4 тысячи долларов. Экземпляры, которые не работали в такси, обходятся значительно дороже – в 6 – 7 тысяч, поэтому и в Украине продаются дорого.

Необычный газ

Заправлять эти автомобили надо привычным для украинцев пропан-бутаном – заправок с этим автогазом в нашей стране достаточно в любом населенном пункте и на трассах. Отличие заводской газовой установки Kia/Hyundai 5 поколения от привычных большинству украинских таксистов систем ГБО 4 поколения принципиальное. Здесь нет газового редуктора – газ в жидком состоянии через форсунки подается прямо в двигатель. Соответственно, подогревать газовый редуктор не нужно, поэтому необходимость в бензиновой системе питания отпадает.

При этом сам двигатель ничем не отличается от обычного 2,0-литрового G4NA, который устанавливается и на бензиновую версию Hyundai Sonata. Все детали, кроме свечей зажигания и деталей топливной системы, взаимозаменяемы. Это сильно упрощает эксплуатацию и обслуживание.

От обычной бензиновой Hyundai Sonata версию LPI отличает еще и относительно небольшой багажник – ведь значительную его часть занимает собственно газовый бак.

Что касается обслуживания и ремонта системы ГБО, то здесь есть несколько нюансов. Во-первых, деталей в наличии на складах украинских продавцов немного – большинство узлов, кроме разве что фильтров, надо заказывать и ждать неделю или две.

Качество газа в украинских АЗС может быть разным. Те, кто использует обычное ГБО 4 поколения, иногда видят на своих авто полностью забитые мелким абразивом фильтры. Для Hyundai Sonata LPI такой газ может нанести много вреда – дело в том, что здесь есть насос высокого давления, который перекачивает газ в жидком состоянии из баллона к форсункам. Из-за газа плохого качества такие помпы выходят из строя. Стоимость детали – около 10 тысяч гривен.

Двигатель

Собственно 2,0-литровый двигатель G4NA очень прочный и выносливый. Единственная особенность – необходимо раз в 250 – 300 тысяч километров менять цепь ГРМ вместе с натяжителем и сопутствующими деталями. Ресурс этого двигателя легко переваливает за полмиллиона километров, правда при очень больших пробегах он уже начинает "есть" моторное масло.

Трансмиссия

Газовые Хюндай Соната обычно комплектуются обычным гидромеханическим автоматом. Специалисты рекомендуют раз на 100 тысяч менять в нем масло. Особенность этих коробок еще в том, что фильтр установлен внутри, поэтому для его замены нужно разобрать АКП. Поэтому фильтр обычно не меняют. Несмотря на это, нареканий на работу автоматических коробок почти нет.

Подвеска и салон

Подвеска в Hyundai Sonata очень выносливая. Эти машины даже по украинским дорогам способны проехать более 150 тысяч километров, требуя периодической замены только тяг и втулок стабилизаторов (что можно считать расходниками). Идеальными корейскими дорогами подвеска Hyundai Sonata может легко пройти даже полмиллиона километров без замены деталей.

Салон в Hyundai Sonata также достаточно крепкий. Следы использования здесь появляются очень долго. В этом, собственно, и заключается одна из главных проблем при покупке подержанной Sonata из Кореи. Определить ее настоящий пробег очень непросто. Косвенные доказательства огромного пробега в этой машине найти очень сложно. И если вы увидите, что пяти – семилетнюю Hyundai Sonata или Kia K5 с LPG продают с пробегом в 60 – 90 тысяч км – не верьте. Скорее всего на ней проехали где-то на 300 – 400 тысяч км больше.

Электричество

С электрической частью газовых Hyundai Sonata системных проблем не возникает. Обычно вопросы появляются после установки дополнительного оборудования: сигнализации, акустической системы и прочего. Впрочем, это, обычно связано с мастерством установщиков.

Вывод

Прежде, чем купить Hundai с заводским газовым оборудованием, надо хорошенько взвесить все "за" и "против". При покупке сильно сэкономить не удастся – газовая Sonata стоит почти так же, как и бензиновая. Эксплуатация может выйти дешевле, однако не вдвое: расход газа у нее колеблется в диапазоне 10-15 литров газа на сотню. Экономия от использования газа может быть ощутимой только на очень больших пробегах. Но не стоит забывать, что большинство Sonata уже побывали в такси, поэтому ресурс у них близок к финальному. Хотя автомобиль действительно очень комфортный и выносливый.