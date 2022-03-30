Об этом в эфире 24 канала рассказали телеведущие Игорь и Юрий Гаврищаки. В частности, внимание обратили на поведение россиян в сообществах в соцсетях – они не довольны тем, что их переговорщики сдают позиции.

Обратите внимание "Новая порция комбикорма из зомбоящика": как росСМИ подали слова Байдена о "Путине – мяснике"

"Готовы были терпеть и поверили"

"Если взглянуть на паблики россиян – у них там подгорает все, что может подгорать", – сказал в эфире Игорь Гаврищак.

Ведущие отметили, что российское население настолько зазомбировано пропагандой, что верит, мол, они "побеждают на всех фронтах". Соответственно, именно поэтому у населения такая реакция.

Россияне даже не пытаются анализировать, что что-то не так, ведь Россия изначально имела ультиматумы о "денацификации" и "демилитаризации", теперь всего этого нет. Положение оккупантов в Украине – совсем не близкое к успешному.

Вот, что пишут россияне о переговорах в Турции в своих сообществах (перевод примерный):

"Что за хе*ня, их что Чечня не научила? На**ена поперлись туда?";

"Какого ***, никаких уступок тва*ям!";

"Позор";

"Зачем, Путин? Мы готовы были терпеть и поверили, а вы "нацистам" дали шанс. И что это значит?".

Позиция Соловьева такая же, как у зазомбированных

Ведущий Юрий Гаврищак также сообщил, что заметил подобную позицию в программе пропагандиста Соловьева, который "набросился" на переговорщика российской стороны Владимира Мединского.

Рупор Кремля сказал, мол, дипломат не знает, как вести переговоры, сдает все и "россияне должны были не идти на такие преговоры и вообще не разговаривать с украинцами".

"Он просто плевался и показывал всем своим экспертам в студии что-то похожее на то, что в российских сообществах, что их предали, сдали", – сказал Юрий Гаврищак.

Ведущие рассказали о реакции россиян на переговоры: смотрите видео