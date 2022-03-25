Об этом заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в телеграм.

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По его словам, в частности, в Нежинском районе местными властями организуется учебный процесс и доступ к медицинской помощи, а совместно с волонтерами предоставляется вся помощь переселенцам.

Жители Нежина и района, равно как и внутренне перемещенные лица, снабжаются пищевыми продуктами, средствами гигиены, медицинскими препаратами, в том числе инсулином, детским питанием,

– отметил Чаус.

В полном объеме работают больницы района, которые снабжены медикаментами и продуктами питания, а в каждый доступный старостат прибывают гуманитарные грузы. На сегодня из 98 старостатов недоступны 16.

Глава Черниговщины также сообщил, что в настоящее время в Нежинском районе зарегистрировано 2426 внутренне перемещенных лиц. Преимущественно жители Чернигова, Киева, Черниговской области.

"В 7 населенных пунктах района отсутствует полностью газоснабжение, во 2 – частично, в 15 – отсутствует электроснабжение. Мобильная связь отсутствует в 1 громаде, связь Укртелекома — в 4, доступ к интернету — в 3. На временно оккупированных территориях восстановить сети пока нет возможности", – рассказал он.

Кроме того, Чаус заявил о подтвержденных фактах террора мирного населения оккупационными войсками на временно захваченных территориях.

Подтверждены факты похищения 2 должностных лиц местного самоуправления и 11 гражданских,

– подчеркнул глава Черниговской ОВА.

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