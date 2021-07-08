Взятку Дмитрию Сенниченко якобы пытался дать Николай Топорков. Его с поличным разоблачили сотрудники НАБУ и САП.
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Почему ВАКС не утвердил соглашение
Признание вины состоялось только под тяжестью доказательств. По мнению суда, это свидетельствует о том, что соглашение удовлетворяет только собственные интересы обвиняемого,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Высший антикоррупционный суд не увидел в действиях обвиняемого критического отношения к своему поступку.
Служители Фемиды отказали в согласованном наказании в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания и спецконфискации на сумму 199 900 долларов и почти 3,3 миллиона гривен.
Следующее судебное заседание назначено на 21 июля.
Что известно о деле
9 июля 2020 года Топоркова разоблачили, когда он пытался подкупить Сенниченко за 800 тысяч долларов. За эти деньги руководитель ФГИУ должен был:
- назначить на должности руководителей АО "Одесский припортовый завод" и "Черкассыоблэнерго";
- продлить действие договора между АО "Одесский припортовый завод" и ООО "Энергетический эквивалент".
Подозреваемого разоблачили сразу после предоставления первой части оговоренной суммы – 200 тысяч долларов.