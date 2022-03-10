Из-за обстрелов оккупантов в Николаеве погибли украинские военные, но количество пока неизвестно. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА 10 марта.

Обратите внимание ВСУ сдерживает противника в направлениях на Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и Нововоронцовка

Засранцы стреляют по блокпостах. Вчера (9 марта – 24 канал) были у нас, к сожалению, потери... Ничего с этим нельзя сделать. Они подло стреляют по жилым кварталам,

– говорит Ким.

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