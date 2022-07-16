Об этом 24 каналу рассказал генеральный директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Он также отметил, что согласно позиции президента и принятых законов – цены на тепло и газ пока не будут расти.

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"По решению Правительства и по законам и позиции президента, который сказал, что тарифы на газ, электричество и теплоснабжение по состоянию на данный момент повышаться не будут" – говорит Макогон.

Правительство сейчас очень активно занимается подготовкой к отопительному сезону, создает запасы угля и газа.

– отмечает Сергей Макогон.

На мой взгляд, будет сложно, но мы делаем все возможное, чтобы не было проблем в течение этой зимы.

Подробнее о ценах на тепло зимой 2022: смотрите видео

россия шантажирует Европу газом

В этом году говорится не об обычном техническом обслуживании газопровода, пишет Reuters. Следует учитывать вторжение россии в Украину, западные санкции и ограничение поставок энергоносителей.

Обычно профилактические работы, которые должны завершиться 21 июля, проходили незаметно для всех, кроме трейдеров и газовой отрасли. Однако сейчас Европа находится в напряжении.

Опасаются, что "газпром" может продлить период технического обслуживания или даже объявить о постоянном прекращении поставок. На такие шаги москва может пойти для шантажа.

Напомним, еще до ремонта россия снизила пропускную способность трубопровода до 40%.