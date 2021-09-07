Однако следует отметить, что перевозчики все равно недовольны. Якобы, чтобы покрыть расходы, стоимость должна быть больше.

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Сколько на самом деле стоят перевозки

Еще в октябре 2020 года провели подсчет тарифов и установили, что нужна стоимость проезда 10 – 11 гривен. Это должна быть стоимость, которая позволила бы "выйти в ноль".

Однако уже в апреле рассказали, что необходимая стоимость возросла. Чтобы полностью удовлетворить перевозчиков, нужно брать с пассажиров 14 – 15 гривен. Однако эту сумму не утвердили.

Кто решил поднять стоимость

О повышении стоимости рассказали в мэрии Одессы. Это решение приняли перевозчики по согласованию с организатором перевозок – муниципальным департаментом транспорта.

Однако отметили, что согласование не было необходимым. Поскольку для поднятия цены не нужно ни решения исполкома, ни решения сессии. Поэтому это могли решить сами перевозчики.

Цены растут везде

Мэры многих городов заявляли, что общинам приходится ежегодно тратить миллиарды гривен на обеспечение гарантий, которые установило государство. При этом перевозчики всегда жалуются на подорожание всех составляющих тарифа – горючее, ремонт, зарплаты работников. Кроме этого в результате введения карантина возникло значительное уменьшение пассажиропотока.

Несколько повышений стоимости ранее: