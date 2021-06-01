В некоторых городах цены уже повысили, в других стоимость проезда только будет расти. Преимущественно она достигла примерно 10 гривен.
Кстати Рост цен на транспорт: в Киевсовете хотят, чтобы платили еще и приезжие пенсионеры
Где повысили цены
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В Виннице с 1 июня стоимость проезда в маршрутках составит 10 гривен. Эта сумма на 2 гривны больше, чем в киевском коммунальном транспорте.
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Во Львове цены тоже выросли. 21 мая Львовский городской совет решил, что одна поездка в электротранспорте и автобусах будет стоить 10 гривен.
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Повысили цену на проезд в автобусах и электротранспорте в Николаеве.
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Кроме того, вскоре анонсируют повышение тарифов в Полтаве и в других городах.
Почему цены растут
Ранее мэры утверждали, что муниципалитетам придется повышать цены на проезд, поскольку правительство не погасило миллиардную задолженность за перевозку льготников, которая существует с 2016 года.
Городские головы заявляли, что общины ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение гарантий, установленных государством. Перевозчики утверждают, что на цену влияет подорожание всех составляющих тарифа, а также значительное падение пассажиропотока, которое возникло в результате введения карантина.