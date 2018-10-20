Поднятие цен на газ: Парубий объяснил, почему это неизбежно

Поднятие цены на газ — решение неизбежное, ведь от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда, которая сейчас очень нужна государству.

Об этом говорится в заявлении Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, обнародованном на сайте парламента.

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По его словам, это решение необходимо для недопущения в Украине экономического кризиса.

Порой эти решения не являются и не могут быть популярными. Но настоящие руководители-государственники, ясно осознавая потерю личной популярности, когда это необходимо, их принимают,

– добавил он.

Председатель ВР считает, что большая проблема нашей страны в том, что популисты прошлого завели Украину в очень тяжелые экономические обстоятельства, и современные руководители государства в этих осложненных условиях вынуждены проводить жесткие экономические реформы.

"Такие же, порой шоковые реформы на своем пути в развитую Европу осуществляли и в Польше, и в Чехии, и в Словакии, и в Венгрии, после развала Советского Союза. Мы знаем, какой сейчас уровень жизни в этих странах", – подчеркнул он.

Напомним, 19 октября Кабмин сообщил, что принял решение о повышении цены на газ для бытовых потребителей. С 1 ноября 1000 кубометров газа будет стоить 8550 гривен вместо 6900.