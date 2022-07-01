Сегодня политическая элита России вообще не думает так, как люди в мире. Им безразлично, какие есть правила и как мы живем. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Он объяснил, что они демонстративно осуществляют обстрелы по гражданским объектам, чтобы показать: "Нам ваши правила не нужны. Мы дожмем страну. Мы дожмем Европу. Мы получим то, что мы хотим и нам плевать на все эти условности ради которых вы выстроили человеческую цивилизацию".

То есть они практически открыто говорят миру: "Смотрите, а что вы нам сделаете? Вот мы можем убить какое-то количество людей в Украине. Просто так. Назовем это "специальная военная операция". Начнем бомбить гражданские города. Что вы нам сделаете?",

– сообщил Михаил Подоляк.

По его словам, россияне демонстративно говорят, что они сами будут устанавливать правила. И здесь есть два варианта, чего хочет оккупант. "Или вы будете стоять перед нами на коленях и мы будем говорить, что нужно делать. Или мы будем убивать вас, если вы не хотите вставать на колени", – рассказал позицию российской элиты Подоляк.

Он добавил, что это открытая демонстрация дерзкого российского поведения на глобальном рынке.

Обстрелы во время саммитов

Советник главы Офиса Президента отметил, что россияне вообще не обращают внимания на какие-то саммиты. Напротив, они хотят делать все демонстративно – именно для саммита.

Он отметил, что так они говорят миру: "Вы там собрались, а мы в это время торговый центр атаковали и убили там определенное количество людей. Вы собрались в Мадриде на саммит НАТО, а мы сейчас в Одессе специально ударим по конкретному жилому дому и санаторию. И что вы нам сделаете? Какие будут последствия этих действий для нас?".

Обратите внимание! Полное интервью с Михаилом Подоляком смотрите на ютубе 24 канала 1 июля в 18:00. Не пропустите!

Еще одна причина российских действий

Михаил Подоляк акцентировал, что у России уже сегодня есть большое количество военных преступлений, которые документально доказаны в прямом эфире.

Я не только о Киевской области. Я и о Мариуполе, и о Волновахе – о других городах Украины. То, что происходит сегодня в Херсоне, где в подвал бросают всех, кто просто гражданин Украины,

– сообщил Михаил Подоляк.

Он отметил, что этот весь перечень преступлений, который уже доказанный, не дает России какого-либо шанса потом как-то это оправдать. То есть нет ничего ради чего с ними надо говорить, и они это понимают.

"Они пошли в ва-банк, а когда идешь в ва-банк, должен напугать мир. Должен доказать этому миру, что ты будешь, как они говорят, "беспредельничать". Путем этого "беспредела" – иметь возможность сидеть за столом переговоров, ведь их будут бояться", – отметил советник главы Офиса Президента.

Михаил Подоляк объяснил, что сегодня тактика России – это ужаснуть мир и дожать Европу настолько, чтобы там отвернулись от войны в Украине и сказали: "Садитесь. Отдавайте все, что они хотят. Главное, чтобы не было этого ужаса. Чтобы мы его не видели каждый день на страницах своих газет или в своем телеэфире". Именно такой план у России.

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